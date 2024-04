Niebezpieczne interakcje różnych leków. Tych substancji czynnych nie powinieneś łączyć! Czym to grozi? Zobacz konsekwencje i skutki uboczne redpp

Polacy w ciągu roku zażywają wiele bardzo różnych leków. Czasem są to leki brane np. na ból głowy, przeziębienie czy też przejściowe choroby. Czasem jednak dotyczy to leczenia schorzeń przewlekłych. Niestety, nie zawsze zastanawiamy się nad tym, z czym je łączymy. Tymczasem jednak ryzyko działań niepożądanych leków czasem może być wyraźne, gdy pojawiają się niepożądane interakcje farmaceutyczne. Co warto wiedzieć o braniu medykamentów? Na jakie interakcje lek-lek trzeba zwrócić uwagę? Jaka jest interakcja na poziomie składniki żywności a leki?