Pełna zmiana zasad i ulg! Szykują się istatne zmiany dla osób z orzeczeniem niepełnosprawności redpp

Pełnomocnik rządu zajmujący się osobami niepełnosprawnymi, Łukasz Krasoń zapowiedział wprowadzenie ważnych zmian. Regulować mają one system orzekania o niepełnosprawności. Wynika to z faktu, że obecnie ten system jest uznawany za niespójny i niejednorodny. Co i dla kogo się zmieni?