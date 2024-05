Niedzielna burza sparaliżowała sygnalizację świetlną w Toruniu

Polecamy: Sprawdźmy bieżące wypadki i utrudnienia w Toruniu i okolicach

Przez jakiś czas nie działała również sygnalizacja świetlna przy rondzie Praw Kobiet, ale wczoraj do południa sytuacja została opanowana.

- Przedstawiciele firmy Elkard na bieżąco sprawdzają sytuację na każdej sygnalizacji - mówi Jarosław Więckowski, dyrektor Działu Projektów Infrastrukturalnych Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. - W części z nich zareagowały jedynie zabezpieczenia i szybko sytuacja została opanowana. Działają już m. in. sygnalizacje przy ulicy Hubego, Grasera i przy Polnej. W tej chwili problemy są z trzema urządzeniami - przy Inżynierskiej/Legionów, rondzie Czadcy i przy Piekusiu na Jarze. Do środy Elkard sprawdzi, co trzeba tam naprawić. Jeśli będzie chodziło o czujniki, to nie ma problemu, bo firma ma spory ich zapas. Gorzej, gdy będą to izolatory. Też je ma, ale mniej, bo one psują się sporadycznie. Pytanie więc, ile tych izolatorów trzeba wymienić. Być może wszystko zostanie szybko naprawione. Gorzej, gdy trzeba będzie te izolatory zamówić, a one nie leżą na półce w sklepie. Ściągnięcie ich może trochę potrwać.