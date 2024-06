Na Długiej w Toruniu tramwaj jedzie głośno. "Mamy nadzieję, że uciążliwości już nie będzie"

- Jakiś czas temu dotarł do nas sygnał, że PESA na Długiej rzeczywiście jedzie głośniej. Okazało się, że tramwaj miał awarię wózka i dlatego hałasował. Nie od razu ją wychwycono, gdyż motorniczy podczas jazdy tego nie słyszy. Nie była to awaria zagrażająca bezpieczeństwu, ale właśnie dość akustyczna. Gdy stwierdziliśmy usterkę, została usunięta i teraz powinno być już lepiej. Niestety, tak jak we wszystkich urządzeniach, pojazdach, taka sytuacja może się zdarzyć, ale mamy nadzieję, że więcej takich uciążliwości nie będzie. Poza tym trzeba wziąć pod uwagę, że na ul. Długiej torowisko jest ułożone na płycie betonowej, która mniej tłumi hałas niż nawierzchnia zielona. Rozważaliśmy tam oczywiście budowę zielonego torowiska, gdyż robimy to w ostatnich latach wszędzie, gdzie jest to możliwe, ale na Długiej nie można było zastosować takiego rozwiązania z uwagi na warunki techniczne – szerokość drogi i przejazdy torowo-drogowe - powiedziała Sylwia Derengowska, rzeczniczka MZK.