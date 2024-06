Toruń. Z pętli na Koniuchach autobus już nie odjedzie. "Byłoby niebezpiecznie"

Historia zajezdni na Koniuchach sięga lat 70. i przez kilka dekad autobusy wjeżdżały i wyjeżdżały z niej w dokładnie tym samym miejscu od strony ulicy Legionów. Dodatkowo z czasem na wysokości ulicy Kaliskiego powstała pętla dla linii przyjeżdżających na Koniuchy. Jesienią ubiegłego roku po sygnałach czytelników zwróciliśmy jednak uwagę na łamach "Nowości" na zmiany, do jakich doszło w tym miejscu po uruchomieniu tramwaju na Jar - dotychczasowy tradycyjny przystanek na Koniuchach przestał być wykorzystywany , a wozy nr 11 i 20 zatrzymywały się dopiero za rondem Czadcy, na wysokości przychodni medycznej.

- Przeanalizowaliśmy sytuację i doszliśmy do wniosku, że z powodu ograniczonej widoczności wyjazd autobusu z zajezdni od strony ul. Legionów byłby niebezpieczny i niezgodny z przepisami ruchu drogowego, zaś bezpieczeństwo jest priorytetową kwestią. Przy wyjeździe od strony ul. Legionów nie ma widoczności z prawej strony z powodu stojących tam pawilonów. Aby zobaczyć, czy z prawej strony nie nadjeżdża tramwaj, kierowca autobusu musiałby wjechać na torowisko i się na nim zatrzymać, a tego zabraniają przepisy ruchu drogowego . Niestety, nie ma tam możliwości ustawienia sygnalizacji świetlnej, więc autobusy, ze względów bezpieczeństwa, nie mogą tamtędy wyjeżdżać - poinformowała Sylwia Derengowska, rzeczniczka MZK w Toruniu.

Od strony Legionów pojazdy MZK mogą więc do zajezdni jedynie zjeżdżać, natomiast ich wyjazd, niezależnie od linii, odbywa się przez ulicę Wielki Rów, gdzie taka możliwość istnieje od 2019 roku. Kierowcy wspomnianej linii nr 11 po zakończeniu każdego kursu muszą natomiast zjechać do zajezdni przez Legionów, by po chwili wyjechać z niej od strony Wielkiego Rowu i przejeżdżając przez rondo Czadcy udać się na przystanek przy Filtrowej.