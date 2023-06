Niemal setka finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku zjechała do Torunia

Każdy może być Kopernikiem

Finaliści konkursu zjechali do Torunia z całej Polski. Michał Pełka przyjechał z miejscowości Łopatki-Cegielnia w województwie łódzkim, jest uczniem podstawówki. - Uwielbiam wszystko, co związane z kosmosem, kocham to. Bardzo lubię też geografię, historię i właśnie astronomię. Na konkurs przeprowadziłem doświadczenie z zajączkami świetlnymi - takie samo jak kiedyś Kopernik robił - opowiada Michał.

- Kopernik to jest sławna postać i bardzo dużo może nas nauczyć. Zrobił wiele dla nauki na całym świecie, to jest dla mnie imponujące. Myślę, że jest on postacią, którą możemy się dziś inspirować. Każdy może być takim Kopernikiem naszych czasów, dowiadując się nowych rzeczy, jest jeszcze dużo do odkrycia - mówi Tymoteusz Marciniak.

Finaliści konkursu wiedzy o Koperniku mieli dużo pracy

Hanna Wrycza-Wilińska, dyrektor toruńskiej "jedynki": - W konkursie chodzi o to, żeby popularyzować naukowe podejście do rzeczywistości. Oczywiście także postać Kopernika, który był nie tylko wielkim astronomem, ale naprawdę człowiekiem renesansu i w wielu dziedzinach miał wybitne osiągnięcia. Miał ogromną odwagę, by wywrócić nasz Układ Słoneczny do góry nogami, myślał nieszablonowo i krytycznie. Ten konkurs to hołd dla niego i lekcja tego, że nauka jest niezbędna, byśmy żyli piękniej - wyjaśnia.

Prezydent Torunia zaznacza, że konkurs to dobra okazja do pokazania talentów uczniów z całego kraju. - Konkurs to dobra okazja nie tylko do popularyzacji wiedzy o Mikołaju Koperniku, ale także do przypomnienia jego osiągnięć w nauce. To wszechstronny uczony, zajmujący się astronomią, ekonomią, matematyką, ale i sięgający do literatury. Warto iść śladami Mikołaja Kopernika. Ten konkurs pokaże talenty młodych ludzi z całej Polski - mówi Michał Zaleski.

Wyłonieni laureaci zostaną uhonorowani w dniu 15 września 2023 r. podczas sesji młodzieżowej toruńskiej części Kongresu Kopernikańskiego, która odbędzie się w sali kinowej Ratusza Staromiejskiego. Organizatorami konkursu są Prezydent Miasta Torunia oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.