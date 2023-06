Były komendant toruńskiej policji aresztowany. Jest podejrzany o łapownictwo. Pieniądze rzekomo dawali mu skazani

- Warto zwrócić uwagę, że moją sprawę - aferę związaną z bukietem kwiatów i korzystaniem ze służbowego samochodu - oddano w ręce największych prokuratorskich tuzów: wydziałowi do spraw przestępczości zorganizowanej w bydgoskiej prokuraturze. Widać, że determinacja w zatopieniu mnie była wielka – mówił Janusz B. w wywiadzie dla nas w 2009 roku, czyli rok po odejściu na emeryturę.

- Kto chciał pana zatopić?

- Grupa oficerów z Komendy Wojewódzkiej.

- Jaki mieliby w tym interes?

- Jest w Komendzie Wojewódzkiej grupa ludzi, która obawia się zmian. Ci panowie wiedzieli, jaki mam temperament i poglądy.

- I ambicje.

- Ja tych ambicji przecież nie kryłem. Chciałem być komendantem wojewódzkim, startowałem oficjalnie w konkursie. Moje poglądy też wygłaszałem w różnych miejscach.

- Jakie poglądy?

- Że Komenda Wojewódzka musi ulec całkowitej restrukturyzacji. Że w obecnej formie jest to narośl na policyjnym organizmie, że co najmniej co trzecią osobę należy przesunąć do jednostek liniowych. Pracują tam świetni specjaliści, głównie w laboratorium kryminalistycznym, ale nie widzę powodu, dla którego przy obecnym podziale, w komendach wojewódzkich miałoby pracować więcej niż 100 osób. Zdaję sobie sprawę, że ludziom, którzy mają ciepłe posady za kilka tysięcy złotych miesięcznie, a w perspektywie emeryturę przed pięćdziesiątką, te pomysły nie mogą się podobać. Wiedzieli, jaką reorganizację przeprowadziłem w Toruniu i Grudziądzu - że dociążyłem pracą kilkadziesiąt osób na wysokich stanowiskach i wzmocniłem komisariaty. W instytucjach paramilitarnych zmiany następują zawsze bardzo wolno. Jeśli chodzi o policję, tak naprawdę, w strukturze funkcjonowania tej instytucji od lat 80. zmieniło się niewiele - mówił Janusz B.