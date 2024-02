Nienartowicz: "A może i w Toruniu, jak w Krakowie, rektor na prezydenta wystartuje?"

Profesor rektor Mazur ciekawie swą kampanię w Krakowie wyborczą prowadzi. Aktywny publicznie, nie tylko w przestrzeni swojego uniwersytetu, ogromnie jest. Bo oto w sierpniu w internetach niebanalną zabawę, z filmików złożoną, odpalił. „Alfabet krakoski” ją nazwał. Krakoski, nie – broń Boże! - krakowski. To nawiązanie do tamtejszej godki. Charakterystyczną wymowę (a czasem raczej niewymowę) owa ma.

A w „Alfabecie krakoskim” charakterystyczne dla Krakowa określenia na poszczególne litery alfabetu się zaczynające, się znalazły. Znani i lubiani krakowianie je prezentowali, nawzajem się do ich przedstawiania nominując. Sam rektor Mazur zaczął. O andrutach (czyli waflach) mówił. Potem prezenter kulinarny Makłowicz był z „bajokiem” (bajok to opowiadacz niestworzonych historii), dalej – muzyk Turnau z „certolić się” (być zbyt delikatnym), muzyk Sikorowski z „duckami” (skrzynie do wnoszenia węgla), aktor Grabowski z „Emaus”(wielkanocny odpust w Krakowie) i aktorka Dymna z „flaszką”, „farfoclami” i „flizować”. Wystąpili jeszcze choćby były aktor Kondrat, aktor Fedorowicz, rysownik Mleczko czy aktor Stuhr.

Kapitalnie to wszystko wyszło. Fantastyczną reklamą i promocją Krakowa się okazało. Miasto to oczywiście takowych specjalnie nie potrzebuje, ale jednak od niebanalnej strony pokazane zostało. I tylko z perspektywy Torunia (i zapewne nie tylko) pytanie się rodzi, czy to zabieg przedwyborczy rektora Mazura nie był. Alfabet w sierpniu zainicjował, czyli na miesiące trzy przed tym, jak kandydowanie swe otwartym tekstem zapowiedział. Jakby co, to nikt dziwić się nie powinien, bo rektor politologiem jest. No i bez odpowiedzi też pytanie jest, czy owi znani i lubiani krakowianie, którzy w „Alfabecie krakoskim” wystąpili, w wyborach go popierają. Z drugiej strony za bardzo „Alfabet” nie pomógł, przynajmniej na razie, bo profesor Mazur ostatnie, piąte miejsce w sondażach prezydenckich zajmuje.