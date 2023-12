Nienartowicz: "Ciekawe, czy i jak mocno wiceministerka o mieście rodzinnym pomyśli" FELIETON: MINĄŁ TYDZIEŃ

Czyli poseł Gembickiej i posła Szczuckiego. Tych, którzy ministrami – odpowiednio – od rolnictwa oraz od edukacji i nauki w rządzie dwutygodniowym byli. Eksminister Szczucki w tym czasie medale wręczyć zdążył. Też radny Przybylski okręg z Toruniem i okolicą w sejmiku województwa reprezentujący się załapał. Nie, nie za pomoc w lądowaniu eksministra na spadochronie na toruńskiej ziemi na okoliczność wyborów do Sejmu. Na szczęście to medal Komisji Edukacji Narodowej za pracę nauczycielską jest.

Też inna nadzieja się rozwiała. Że kandydatem owym eksposeł Karpiński zostanie. Nie zostanie, bo do pracy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poszedł. Przyznać trzeba, że to wiadomość dobra dla Torunia. Bo eksposeł Karpiński, przed laty wiceministrem w dwóch resortach będąc, sporo dla miasta załatwił. Choćby – przypomnieć wypada – inicjatywę, by nową siedzibę Sądu Rejonowego wznieść, mocno w odpowiednich kręgach podjął. Przy jego wsparciu miliony na nowy most czy Arenę Toruń i inne sportowe obiekty popłynęły. A praca w kancelarii wspomnianej znacznie większe w zakresie lobbingu za toruńskimi sprawami pole do popisu daje.

Kandydatem na prezydenta Torunia eksposeł Karpiński nie będzie, bo przypuszczać trudno, by po dwóch miesiącach rzucić ją miałby. Bo jego start w kwietniowych wyborach i poprzedzająca je kampania tego by wymagały. A wielu się wydawało, że eksposeł kandydatem owym będzie, skoro po latach pracy w Warszawie robotę od marszałka Całbeckiego w spółce Uzdrowisko Ciechocinek dostał. Według tej koncepcji spod tężni – przypomnieć nie zaszkodzi - prezydenturę w Toruniu szturmować miał. Nawet wywiadów kilka jako kandydat na kandydata na prezydenta udzielić zdążył. A na końcu się okazało, że celem jego jednak wybory do Sejmu były, a działalność przez poprzedzające je miesiące przypomnieniu o sobie w Toruniu i okolicy służyła. Zdobyciem miejsca w parlamencie październikowa elekcja się co prawda nie skończyła, ale powrót do pracy w Warszawie i tak będzie.

Wiadomość dla toruńskiej PO zła to jest, bo ławka jej kandydatów na prezydenta Torunia bardzo krótka jest. Co tam krótka – aktualnie nikogo na niej nie widać! No i wygląda na to, że w tej sytuacji w toruńskim elektoracie PO prezydent Zaleski coraz śmielej łowić zaczyna. Nie dość że za in vitro finansowanym z miejskiej kasy się w końcu po latach opowiedział, to jeszcze tygodnie dwa temu na urodzinach Radia Maryja go nie było. Drugi rok z rzędu! W każdym razie wielu to cytatem „Przypadek? Nie sądzę” kwituje.