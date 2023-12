Nienartowicz: "Ministerek w rządzie tyle nie będzie, co ewentualnie na UMK prorektorek" [FELIETON: MINĄŁ TYDZIEŃ]

Nawet niemało posłów PiS-u zwolennikami tego rozwiązania być się okazało. Ale co tam oni! W Toruniu przecież zwolennikiem finansowania zabiegów z kasy miasta – przypomnieć wypada - miesiące cztery temu prezydent Zaleski się okazał. Wcześniej jako taki się nie ujawniał. Twierdził, że państwo ze swojej kasy robić to powinno. I choć tak będzie, to prezydent z poparcia dla koncepcji z miejskim finansowaniem – przez radnych z klubu Aktywni dla Torunia wysuniętej – się nie wycofa. O co chodzi? W polityce, jako nie wiadomo, o co chodzi, to o poparcie elektoratu chodzi. W tym przypadku – centrowego. Bo to jego poparcie ponoć zwycięstwo w wyborach daje.