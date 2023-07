Nienartowicz: Niektórym mało i robią też z Torunia duży ośrodek spadochroniarstwa politycznego

To nie - broń Boże! - wyborcza zachęta. Tak swawolnie zapraszano na sobotni festiwal Jabłonki Swawole

To już tydzień jak okazało się, że jest ktoś, kto politycznie poseł Michałek przytuli.

Tydzień w Toruniu

Koalicja Polska, czyli w praktyce PSL, to uczynił. Też inni posłowie Porozumienia do niego się przytulili. Ciekawe, czy tymi przytulasami kończą się nieporozumienia wokół Porozumienia. Bo były już przecież nieporozumienia z PiS-em i AgroUnią.

Aby nie było nieporozumień, ludzie z Polski 2050, którzy do wyborów do Sejmu z PSL-em Trzecią Drogą idą, od razu znać dali, że ludzie z Porozumienia mogą kandydować, ale z puli ludowców. A nie jako trzecia siła w Trzeciej Drodze. Tak czy owak - zanosi się na duży ścisk w czołówce jej listy w Toruniu i okolicy. Bo na miejscu nr 1 chce być przecież wójt Skonieczka z Płużnicy i Polski 2050. W internecie już nawet ruszył ze zbiórką funduszy na kampanię wyborczą. Zapomnieć nie można o wicemarszałku Sosnowskim, czyli liderze PSL-u w województwie. Do tego doszła poseł Michałek. A tzw. miejsce biorące na liście Trzeciej Drogi będzie zapewne tylko jedno.

Wpadł w środę do Torunia prezydent Trzaskowski z Warszawy. W kwietniu był tu przewodniczący Tusk, czyli właściwa kolejność zdarzeń została zachowana. Prezydent Trzaskowski wizytę w Toruniu złożył prawie równo po trzech latach. Poprzednio był jako kandydat na prezydenta Polski. Witał go wtedy prezydent Zaleski. I obdarował piernikami. W środę prezydenta Trzaskowskiego prezydent Zaleski nie witał. Podobnie jak akurat nieobecny w mieście niedoszły prezydent Torunia, czyli poseł Lenz. Był za to eksposeł Karpiński, prezydentem Torunia chcący zostać.

A ludzie z PiS-u chyba pojechali na wakacje. Bo na dwa i pół miesiąca przed wyborami nie lansowali się w blasku nowiny, że koncern Energa nadal będzie sponsorem koszykarek, hokeistów i pingpongistów z Torunia. W Ratuszu, gdzie ją ogłaszano, stawił się tylko prezes Szczucki z Rządowego Centrum Legislacji. Ten – przypomnieć nie zaszkodzi – elblążanin z Warszawy ma być „jedynką” na liście PiS-u w Toruniu i okolicy. W Ratuszu doszło więc do sensacji. Bo wydawało się, że nie ma wydarzenia, na którym może nie być radnych Przybylskiego i Jakubaszka.

Z kolei kandydat Mentzen, też niedoszły prezydent Torunia, zaprezentował kandydatów Konfederacji do Sejmu z Torunia i okolicy. Bez żartów to czynił, na poważnie i trzeźwo, bo tym razem bez piwa. Przykładu z innego z liderów Konfederacji nie wziął. Żona jego więc nie kandyduje. Brat Tomasz też nie, chociaż wygrał prawybory. Zrezygnował ze szturmu na Sejm. „Jedynkę” za niego dostał eksposeł Wipler z PiS, przedstawiający się jako Ślązak z Warszawy o wąbrzeskich korzeniach. Są opinie, że to zapowiedź powyborczych układanek, koalicji i koalicyjek być może.

Oficjalnie od środy na niebie w Toruniu trwają szybowcowe mistrzostwa świata. Niegdyś mieliśmy też takie zawody w akrobacji samolotowej, lataniu precyzyjnym, lataniu rajdowo-nawigacyjnym. Niektórym mało i robią też z Torunia duży ośrodek spadochroniarstwa politycznego. Spadochroniarza na pozycji lidera listy w tutejszym okręgu sejmowym wystawiała przecież w przeszłości choćby Lewica. Teraz znów ma mieć takiego PiS. No i Konfederacja. Jest możliwość, że PO nie będzie gorsza. Bo są siły w partii, które na „jedynce” w Toruniu i okolicy widzą wicemarszałek Kidawę-Błońską z Sejmu. I z Warszawy. yłaby to więc próba zachowania parytetu płci wśród spadochroniarzy.