Nienartowicz: Od kiedy nowy prezydent nastał, żużlowcy tylko jeden mecz wygrali

Inna sprawa że przez miesiące ostatnie senator Lenz zarobiony był. Robotę partyjną, jako szef PO w regionie, na głowie miał. W końcu trójskok wyborczy mieliśmy. I kandydatów odpowiednich trzeba było znaleźć i na listach wyborczych poumieszczać. A o ile na te parlamentarne i samorządowe wielu ich było, to z tymi do eurowyborów problem wystąpił. Choć kandydatów przecież ledwie dziesięcioro na listę potrzebnych było. Wieść miejska głosi, że wspomniany poseł wiceminister Myrcha startu odmówił i listy sobą nie wzmocnił. Podobnie jak poseł Szymański z Grudziądza czy poseł Łuczak z Włocławka. Cóż, za zające głosy liście naganiające robić nie chcieli. Tym bardziej że z eurowyborami w okręgu z Toruniem i okolicą jak z mistrzostwami w piłce kopanej ze słynnego powiedzonka słynnego piłkarza Linekera z Anglii jest. Czyli tym, że na końcu zawsze Niemcy wygrywają. Co prawda od lat dziesięciu Niemcy niczego nie wygrali, ale akurat co do listy KO pewne było, że tylko europoseł Brejza z niej do Europarlamentu wejdzie.