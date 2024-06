Nienartowicz: Z "Wielgusowem" w Toruniu europoseł Biedroń mocno popłynął

Liderzy Lewicy: wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz europoseł Robert Biedroń przyjechali do Torunia w ramach kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Czym prędzej dodać trzeba – nie tylko posłanka wiceministra taką ewakuację przygotowała. Choć ona największą szansę na realizację jej ma. Bo aż siedmioro z trzynaściorga posłów z sejmowego okręgu z Toruniem i okolicą do Parlamentu Europejskiego kandyduje i w niedzielę 9 czerwca na nich głosować można. Jest wśród nich choćby poseł Wipler z Konfederacji. Po tym, jak do Sejmu 15 października wybrany został, w Toruniu raz się pojawił. Na początku marca wpadł, by kandydata Cichowicza, na prezydenta miasta startującego, w kampanii wesprzeć. Teraz poseł z Torunia i okolicy, pod Warszawą mieszkający i w stolicy pracujący, do Brukseli przez Pomorze czmychnąć próbuje. Czyli na mapę patrząc – sporym objazdem.

Nie tylko lokalni działacze lewicy osieroceni poczuć się mogą. Także ci, którzy na zapowiadany przez wiceministrę audyt budowy centrum filmowego Camerimage na Jordankach liczyli. Teraz nadzieje ich wszystkich w ludzie wielkopolskim ulokowane zostały. W poniedziałek okaże się, czy ewakuacja przez Poznań i okolicę do Brukseli się uda, czy też posłanka wiceministra, niczym matka marnotrawna, do lewicowej gromadki z Torunia i okolicy powróci, a w resorcie kultury pozostanie.

W niedzielę 9 czerwca odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Dlaczego warto wziąć w nich udział? Co Polsce daje bycie częścią Unii Europejskiej?

Aż troje parlamentarzystów do Europarlamentu kandydujących na liście PiS-u mamy. To inny mieszkaniec okolic Warszawy, czyli poseł Szczucki. A także panie – poseł Borowiak i poseł Gembicka. Na liście Trzeciej Drogi z kolei poseł Skonieczka z Polski 2050 i poseł Sosnowski z PSL-u są. Ich wszystkich partie do okręgu województwo kujawsko-pomorskie obejmującego rzuciły. Każdy z tej piątki na ewakuację do Brukseli szans raczej nie ma. Po prostu za tzw. zające robią. Czyli tak jak zawodnicy w biegu na rekord świata tempo nadają, tak oni listom głosów nagonić mają. A przede wszystkim listy sobą wypełnić muszą. Pustkami świecić nie mogą. Zobowiązania za tzw. biorące miejsca w innych wyborach spłacać trzeba.

Obok wyborów do Europarlamentu aferę z Funduszem Sprawiedliwości od ponad tygodnia mamy. A w niej – posła Kałużnego z okręgu z Toruniem i okolicą, który do Sejmu z listy PiS-u wszedł, a do Suwerennej Polski należy. I po tej politycznej linii od byłego ministra Ziobry od sprawiedliwości i innych swoich politycznych kumpli pieniądze z Funduszu w teren transferował, by elektorat głosami w wyborach się odwdzięczył. Do okręgu posła Kałużnego prawie sześć i pół miliona złociszy z tego źródła poszło. Choćby na wsparcie kół gospodyń wiejskich. Ukryć się nie da, że kampania wyborcza posła Kałużnego jesienią roku ubiegłego w wielu zakątkach okręgu zapamiętana została. W Chełmży zwłaszcza ta impreza na stadionie, z udziałem ekspiłkarza Citki i ekspiłkarza Świerczewskiego oraz muzykantów z Bayer Full. Za darmo, z miłości do posła, nikt przecież nie wystąpił.

Jaka szkoda, że długo nam czekać przyjdzie, by w wyborach poseł Kałużny bez tego zaplecza finansowego znów się sprawdził. Lata

temu, gdy go nie miał, to w wyborach przepadał. Tego sprawdzianu eksposeł Girzyński pożądać nie musi. Przecież do Sejmu – przypomnieć nie zaszkodzi - z listy PiS-u z posłem Kałużnym, przy około ponad pół miliona głosujących, ledwie o 768 głosów przegrał. Ale co tam eksposeł! Polska cała czeka, jak afera z Funduszem Sprawiedliwości się zakończy.