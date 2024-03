Nienartowicz: Skoro to ten moment, to kandydat PO toruńskim Dr Jekyllem i Mr Hyde'm jest

To nie - broń Boże! - taniec wyborczych kandydatów. To najprawdziwszy królewski balet klastyczny, w sali na Jordankach niedawno zaprezentowany

Tydzień minął i już tylko tygodni pięć do wyborów zostało. Przed tymi na prezydenta to w Toruniu w zasadzie tylko jednego kandydata widać.

Tak działa robot da Vinci w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu!

Kto na miejsce obecnego prezydenta Torunia

Ten kandydat to ekswiceprezydent Gulewski z PO. Tylko on jak na razie po mieście plakaty porozwieszał. A na nich hasło napisał: „To jest ten moment!”. Gdyby ktoś nie kojarzył – w ocenie tego kandydata to ten moment jest, by prezydenta Zaleskiego pożegnać i jego w tej roli powitać. Na okoliczność tego hasła redakcyjny spec od musicali zastanawiać się zaczął, czy spece od marketingu politycznego, którzy kandydatowi Gulewskiemu je wymyślili, aby do dzieła "Jekyll & Hyde" Franka Wildhorna nawiązać nie chcieli. W nim piosenka "This is the moment" śpiewana jest. I za jeden z największych musicalowych hitów w dziejach uchodzi. No, no – w tym układzie wysoko toruński kandydat PO by mierzył.

Więcej informacji z Torunia i okolic przeczytasz >>>TUTAJ<<<< Ale mało tego! Musical "Jekyll & Hyde" oczywiście na podstawie słynnego bestsellera pisarza Stevensona pod tytułem „Dr Jekyll i Mr Hyde” powstał. A nowela ta za portret kogoś o podwójnej osobowości uznawana jest. A stąd już blisko do toruńskiego klimatu wyborczego mamy. Bo przecież kandydat Gulewski z zastępcy prezydenta Zaleskiego w następcę prezydenta Zaleskiego przemienić się chce! Taki to z niego toruński Dr Jekyll i Mr Hyde! Skoro przy takich klimatach jesteśmy, to w dniach ostatnich toruński PiS okazję zmarnował. Okazję ku temu, by koalicję z prezydentem Zaleskim zerwać. W końcu toruńska PO to czas jakiś temu zrobiła. W ten sposób swemu kandydatowi – w swoim mniemaniu – przedpole do rywalizacji z prezydentem Zaleskim nieco wyczyściła. Toruński PiS jako pretekst „Dni magii, czarów i rzucania uroków” w miniony weekend w ruinach zamku krzyżackiego zorganizowane wykorzystać przecież mógł. No, kto to widział – magia, czary i uroki w Wielkim Poście! Pod kuratelą prezydenta Zaleskiego, rzecz jasna. Działacze PiS-u z wiceprezydentem Mólem i radnym Przybylski na czele o tym wiedzieli i nie grzmieli? Za spektakl teatralny o chorym papieżu marszałka Całbeckiego atakowali, a tu nic??? Cóż, w przypadku prezydenta Zaleskiego ludzie PiS-u zaczerpniętemu z historii przesłaniu „Przy Tobie, Najjaśniejszy Panie, stoimy i stać chcemy” mocno hołdować się zdają. Oczywiście podobnie jak w działalność partyjnej, choć w niej – rzecz jasna - innego Najjaśniejszego Pana mają.

Do prezydenta Zaleskiego wracając - niektórzy wątpić zaczęli, czy aby na pewno o swoją szóstą kadencję w roli prezydenta walczyć będzie. Bo na tygodni pięć przed wyborami startu w nich jeszcze nie ogłosił. Owszem, tak długo to jeszcze prezydent Zaleski elektoratu nie kokietował i na siebie czekać nie kazał. Tyle że komitet wyborczy zarejestrował. A z prezentacją pewnie do następnego tygodnia zwleka. Czyli do zakończenia swego rajdu po Toruniu, Tour de Zaleski nazywanego. By nie było, że ten objazd kampanijnie wykorzystuje. Taki spryt. Polecamy: Dzieje się w Toruniu. Najlepsze zdjęcia fotoreporterów >>> TUTAJ <<< Za to niektórzy kandydaci do Rady Miasta mocno nogami przebierają. Chyba ten moment się zbliża, gdy człowiek lodówkę otworzyć bać się będzie, by z niej nie wyskoczyli. Sytuacja poważna jest, bo przecież już wkrótce święta wielkanocne mieć będziemy. A na tę okoliczność jeszcze częściej niż zwykle do lodówki się zagląda. Też w internetach propozycjami zawarcia znajomości kandydaci bombardować zaczęli. Innych chwytów nie brakuje. Wspomniany kandydat Gulewski na imprezie poetyckiej w klubie Od Nowa się zjawił. Nie, o rozrywanej swej duszy, miejsca w rzeczywistości odnaleźć nie mogącej, nie recytował. Za to wiersze o Toruniu zaprezentował. Nie brak ponoć takich, którzy do dziś po nich dojść do siebie nie mogą.

Z kolei radny Kruszkowski od prezydenta Zaleskiego i radny Klabun z PiS-u na cosobotniej imprezie biegowej w lasku na Skarpie się stawili. I nawet wspólne zdjęcie, w objęciu pozując, sobie zrobili. Kto by pomyślał, że kiedyś radny Kruszkowski za takiego wroga PiS-u uchodził… Ale co tam - poeci i biegacze z Torunia już wiedzą, na kogo głosować powinni.

