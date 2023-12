Nienartowicz: Tak porozumienie wygasili, że do końca kadencji przy prezydencie trwali

To jednak tylko podłe insynuacje są. Wiceprezydent Gulewski u prezydenta Zaleskiego pracuje i pracować będzie. Tak w ogóle to piłka po stronie drugiego z panów jest. W końcu to prezydent decyduje, kogo w Urzędzie Miasta zatrudnia. A skoro wiceprezydenta u swego boku trzyma, to tylko i aż jego kompetencje w ten sposób potwierdza. Tako senator Lenz rzecze. W całej tej sytuacji jeszcze jeden plus dla PO i jej ludzi w tej sytuacji wskazać można. Oczywiście w kontekście wyborów samorządowych, które przecież za niecałe pół roku już mamy. Bo tej części elektoratu, która wobec prezydenta Zaleskiego krytyczna jest, powiedzą, że porozumienie wygasili. A tej części, która wprost przeciwnie sądzi, że przy nim do samego końca kadencji trwali. Czyż nie piękny to szpagat?