Niepokorna radna usunięta z Platformy Obywatelskiej. Ale będzie się odwoływać

Najważniejszą jednak informacją było usunięcie 17 października z Platformy Obywatelskiej Margarety Skerskiej - Roman za to, że... nie przystąpiła do klubu Platformy Obywatelskiej. Radni szczegółowo przedstawili historię korespondencji pomiędzy członkami lokalnych władz PO a samą zainteresowaną Zdradzili przy okazji treść maili, jakie otrzymywała.

- Zamierzam się odwołać do zarządu regionu partii, a jak będzie trzeba, to nawet do zarządu krajowego - stwierdziła Margareta Skerska - Roman.