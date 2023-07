Uwaga podróżni! Od 10 do 15 lipca na toruńskim Dworcu Wschodnim nie będą się zatrzymywały pociągi do i z Chełmży oraz Grudziądza

Prace na stacji Toruń-Wschodni

Co jest powodem tych utrudnień? Odpowiedzialne za utrzymanie szlaków PKP Polskie Linie Kolejowe będą remontowały rozjazd. Prace rozpoczną się 10 lipca o godz. 7, zakończyć się powinny do południa 15 lipca.

Remonty dworców

Podróżni będą musieli uzbroić się w cierpliwość i trenować, aby starczyło jej na kilka lat. Pociągi do Grudziądza będą przejeżdżały przez stację Toruń Wschodni po torze towarowym, przed dworcem w rusztowaniach. Jak niedawno pisaliśmy, zarówno przy dworcu Wschodnim jak i Miejskim stoją kontenerowe dworce tymczasowe, budynki właściwe są natomiast przebudowywane. Efekty tych prac będziemy mogli zobaczyć w drugiej połowie 2024 roku. Później jednak rozpocznie się kapitalny remont peronów, torów i przebudowa przejść podziemnych. Perony zostaną podwyższone, co ma ułatwić wsiadanie i wysiadanie osobom, które mają problemy z poruszaniem się. One również nie będą musiały wspinać się po schodach, czy też używając platformy do wciągania wózków na Dworcu Miejskim. Urządzenie to zyskało ogólnopolską sławę, dzięki ogłoszeniu, że chęć z jego skorzystania trzeba zgłosić godzinę przed użyciem. Obecnie czas oczekiwania uległ skróceniu, jednak nadal dyskwalifikuje wszystkich, którzy na pociąg się spieszą. W przyszłości problem ten mają wyeliminować windy.