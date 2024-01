Niesamowita historia! XVII-wieczny katowski miecz znaleziony w toruńskiej rakarni

Dziewięć lat minęło, odkąd zaczęliśmy drążyć niesamowitą historię Łakomej Góry, jak przed wiekami nazywane było wydmowe wzniesienie przy Szosie Chełmińskiej, położone między stadionem i Liceum Akademickim. Niewiele mniej trwała batalia o uratowanie znajdujących się na jej szczycie zabudowań dawnej rakarni. Trochę to trwało, ale było warto! Lada moment rozpocznie się remont, zaś historia dopisała tak niezwykłe zakończenie, że pewnie nawet powieściopisarze by go nie wymyślili.

Co się działo na Łakomej Górze?

Zanim w 1832 roku na Łakomej Górze powstała rakarnia, mieściła się tam podmiejska rezydencja toruńskiego kata. Warto dodać, że kat i jego ludzie odpowiadali również za usuwanie z miasta padłych zwierząt, obie profesje były więc ze sobą ściśle związane i tutaj zapewne również się splatały i to prawdopodobnie już od średniowiecza. Przed wojną Marian Sydow pisał, że przy Szosie Chełmińskiej było miejsce, w którym płonęły stosy. W dokumentach z XVIII wieku pojawiła się natomiast informacja, że na Chełmińskim Przedmieściu mieszkał rakarz. Dalej, na początku wieku XIX, na Łakomą Górę przeprowadził się kat, którego główna rezydencja znajdowała się na Nowym Mieście. Reasumując - wzniesienie górujące nad najważniejszym traktem prowadzącym do Torunia, zapewne było miejscem straceń. Urzędował tu kat, który co prawda miał mieszkanie w mieście, ale potrzebował również jakiegoś miejsca poza murami, bo przecież w ich obrębie katowscy pomocnicy nie zajmowali się utylizacją zwierząt. Historia tego miejsca jest niesamowita, co potwierdził pan Wojciech Sochacki, którego dziadek, rzeźnik Józef Sochacki, podczas wojny dostał nakaz pracy w toruńskiej rakarni.