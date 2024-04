Toruń. Na Chełmińskim Przedmieściu powstanie skwer Małgorzaty Iwanowskiej-Ludwińskiej

- Pani Małgosia była jedną z założycielek naszego stowarzyszenia. Na spotkaniach, zawsze uśmiechnięta, w piękny i obrazowy sposób opowiadała o "Chełmionce" sprzed lat. Dzięki jej pracom, zarówno obrazom jak i wierszom, tamta "Chełmionka" zostanie w naszych sercach na zawsze - mówi Justyna Kardasz, prezeska stowarzyszenia "Chełmińskie Przedmieście - tu mieszkam". - Doszliśmy do wniosku, że zamiast walczyć z przepisami o ulicę, złożymy wniosek o coś bardziej pasującego charakterem do pani Małgorzaty: piękny, zielony skwer z jej ukochanymi lilakami, wrzosami, lipami, ławeczką jej imienia, pamiątkową tablicą, a do tego grą edukacyjną z motywami "Chełmionki".