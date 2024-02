Nietypowe automaty w Toruniu. Co w nich kupimy i gdzie je znajdziemy?

Nowy automat, w którym kupimy żywe kwiaty, stanął niedawno w Toruniu przy ul. Watzendorego 2. Nie jest to jedyna taka maszyna w Toruniu. W mieście już wcześniej pojawiły się urządzenia, dzięki którym można zakupić soczewki, maseczki czy… przynętę na ryby.

Nietypowe automaty – co w nich znajdziemy?

Automaty vendingowe nikogo już nie dziwią! Mieszkańcy miast całej Polski przywykli już do ich obecności niemal wszędzie. Najczęściej można spotkać je w miejscach tłumnie odwiedzanych przez ludzi, gdzie brakuje dostępu do normalnego sklepu, czyli np. na dworcach kolejowych czy autobusowych. Znajdują się w nich wówczas napoje oraz przekąski. Niemniej i tego typu automaty ulegają pewnego rodzaju przekształceniu. Coraz częściej można znaleźć w nich produkty, które w ogóle z nimi się nie kojarzą – kwiaty, soczewki czy nawet przynęta na ryby! Jakie automaty znajdują się w Toruniu i co w nich znajdziemy? Sprawdziliśmy.

Toruńskie kwiatomaty

Kwiatomaty zadomowiły się w Toruniu tak bardzo, że kilka dni temu przybył kolejny! Nowy, w różowej odsłonie pojawił się przy ul. Watzendorego 2. Kupimy w nim świeże kwiaty. Ale po co? Zastanawiają się mieszkańcy. Zdarzają się w życiu każdego z nas sytuacje, że kwiatów potrzeba na już, a kwiaciarnia dawno zamknięta. Zapomniane urodziny, przeprosiny, gratulacje… Powodów jest mnóstwo! Kwiaty z kwiatomatów możemy zakupić także w pobliżu skrzyżowania ulic Podgórnej i Legionów, przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich czy też w podtoruńskim Lubiczu! Bukiety lub kwiatowe boksy dostępne są zwykle w cenie ok. 100 złotych.

Automat z mlekiem od rolnika

Toruński mlekomat z mlekiem od prosto od rolnika mieści się przy targowisku Manhattan. Mieszkańcy z entuzjazmem podeszli do tego przedsięwzięcia i wciąż chętnie z niego korzystają. Nie trzeba mieć obaw – mleko na pewno jest świeże. Sprawuje nad nim opiekę Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy. Za litr świeżego mleka zapłacimy ok. 3 zł. Można nalać je do butelki własnej, a jeśli się jej zapomni, możliwy jest jej zakup w mlekomacie.

Przynęta na ryby o każdej porze

Miłośnicy wędkarstwa z pewnością ucieszą się z wiadomości, że w Toruniu mieszczą się dwa tzw. robakomaty, czyli automaty, w których można zakupić przynętę na ryby. Jeden z nich mieści się przy sklepie wędkarskim BigRiver przy Szosie Chełmińskiej 150. Drugi natomiast służy mieszkańcom Skarpy i Rubinkowa. Znajduje się on na ulicy Łyskowskiego 21/23.

Soczewki od ręki

Soczewkomaty zyskują na popularności! W Toruniu mieści się on w Galerii Copernicus nieopodal sklepu odzieżowego Guess. Należy od do sieci Optyk Kodano. To spore ułatwienie dla tych, którym soczewki się skończyły bądź chcieliby rozpocząć z nimi swoją przygodę.

Maseczkomaty zostały

Maseczkomaty zaczęły pojawiać się w Toruniu wraz z nadejściem pandemii koronawirusa. W Galerii Copernicus wciąż można taki znaleźć i z niego skorzystać. Maseczki zostały uszyte przez toruńskie krawcowe i nadal mogą się przydać – zwłaszcza w okresie zimowym, gdy choroby nie ustępują.

Pralkomat

W Toruniu pojawił się także pralkomat! Czyli urządzenie, w którym nie tylko wypierzemy, ale także wysuszymy ubrania. Czyste i suche ubrania dostępne są już po ok. 20 minutach, jeśli wybierze się najkrótszy program prania – a są trzy. Klienci mogą wybrać także temperaturę prania, a także zakupić kapsułki piorące. Pralkomaty można spotkać zazwyczaj na stacjach benzynowych, lecz w Toruniu pojawił się w Galerii Copernicus.

