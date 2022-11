Nieznane zakamarki toruńskiej starówki. Będą dostępne z okazji rocznicy wpisu na listę UNESCO Marek Nienartowicz

W ciągu 25 lat obecności toruńskiej starówki na liście UNESCO swój wygląd poprawił także Ratusz Staromiejski i jego otoczenie Grzegorz Olkowski

Na początku grudnia Toruń będzie świętował 25. rocznicy wpisu jego zespołu staromiejskiego na listę UNESCO. Jest to okazja, by zajrzeć do miejsc na co dzień w mieście niedostępnych.