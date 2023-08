Druga sierpniowa pełnia przed nami. W nocy z 30 na 31 sierpnia na niebie zobaczymy tzw. Niebieski Księżyc

– Nazwa jest nieporozumieniem. Pochodzi od amerykańskiego przysłowia „once in a blue moon”, czyli coś jak u nas „raz na ruski rok”, coś, co zdarza się niezwykle rzadko – wyjaśnia Rafalski. – Księżyc wcale nie robi się niebieski. To zwykła kalka językowa – dodaje.

Wyjątkowość dwóch pełni w miesiącu

Dwie pełnie podczas jednego miesiąca zdarzają się rzadko. Uzależnione jest to od cyklu Księżyca, który trwa dokładnie 29,5 dnia. Nie pokrywa się to więc z przyjętym kalendarzem i podziałem na 12 miesięcy. Pełni w roku może być 12 lub 13, wszystko zależy od układu. Zjawisko to występuje co 2-3 lata.