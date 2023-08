Toruń. Lokal po kultowym warzywniaku wciąż do wynajęcia od miasta! Co jeszcze? Długa lista adresów...

Rynek Nowomiejski 23 w Toruniu - czy nad tym adresem wisi jakieś fatum? Od maja ubiegłego roku miasto szuka najemcy lokalu, który opuścili drobni przedsiębiorcy. Przez długie lata prowadzili tutaj kultowy warzywniak. W ostatnich czasach narzekali jednak na niskie obroty i wysokie koszty działalności. W końcu - sami zrezygnowali i wypowiedzieli miastu umowę. I lokal stoi pusty.

Od ponad roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej szuka nowego najemcy. Bezskutecznie... Nie pomogło wystawianie lokalu w przetargach ustnych. Może uda się nowego gospodarza znaleźć teraz, przy okazji ogłoszonego właśnie naboru ofert? Zainteresowani mogą zgłaszać się do ZGM-u do 8 września. Taki tryb szukania najemcy polega na tym, że chętni sami proponują stawkę czynszu. Jeśli jest do zaakceptowania przez gminę, po negocjacjach, dochodzi do zawarcia umowy.