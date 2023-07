Nowe rondo w centrum Torunia jest już przejezdne. Przed terminem

Toruń. Ubezpieczał ludzi, a oni ginęli. Jest akt oskarżenia dla Macieja B. Szokujący!

To Maciej B. wywołał pożar w wieżowcu przy Szosie Lubickiej w Toruniu. Po to, by zarobić na śmierci ubezpieczonej 68-letniej pani Marii - dowodzi prokuratura....