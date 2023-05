Nowości w taborze toruńskiego MZK. Warte są grube miliony. Zobacz zdjęcia!

Cztery autobusy elektryczne dostarczyła do MZK firma Solaris, która wygrała ogłoszony przez spółkę na początku 2022 roku przetarg. Jeden pojazd kosztował 2,95 miliona złotych brutto. do tego MZK kupił dwie podwójne ładowarki. Dostarczyła je, po wygranym przetargu, firma Ekoenergetyka Polska. Kosztowały 635,2 tys. zł brutto.

Dziesięć "elektryków" w taborze MZK, będą kolejne

- Mają udogodnienia, które pasażerowie znają z zakupionych przez nas wcześniej "elektryków". To system informacji pasażerskiej, system monitoringu, klimatyzacja, automaty do sprzedaży biletów, WiFi, łącza USB oraz system detekcji i gaszenia pożarów. Są wyposażone w bardzo nowoczesne baterie litowo-tytanowe, odporne na częste ładowania, z wysoką mocą. Ich pojemność to 150 kilowatogodzin. Dzięki niej autobus może przejechać na jednym ładowaniu średnio 70 kilometrów, z uwzględnieniem tego, że latem będzie działać w nim klimatyzacja, a zimą - ogrzewanie – wylicza prezes MZK, Zbigniew Wyszogrodzki.

Zakupione autobusy to solarisy klasy Maxi, o długości około 12 metrów. Są niskopodłogowe, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

- Nie ma gwarancji, że otrzymamy wsparcie do zakupu tylu autobusów, ale działamy, by do 2028 roku było ich jak najwięcej w taborze. Zobowiązuje nas do tego ustawa o elektromobilności - podkreśla prezes Wyszogrodzki.