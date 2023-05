Toruń. Potrącił dziecko na pasach i uciekł. Co ze sprawcą wypadku z ul. Podgórnej?

Kto wezwał policję i pogotowie?

Ci zresztą zachowali się wspaniale, szczególnie uczniowie SP 24, którzy podobnie jak ofiara, szli do szkoły. To oni wezwali pogotowie i policję. Zdali również relację z tego zdarzenia. Kierowca po zatrzymaniu miał wołać, aby nikogo nie wzywać, bo on sam zawiezie potrąconego do szpitala. Nikogo nie przekonał, wsiadł do auta i uciekł, chłopca zaś odwiozło do szpitala pogotowie. Świadkowie zapisali numery rejestracyjne, jednak samochód sprawcy był w leasingu. Jak się wtedy nieoficjalnie dowiedzieliśmy, szybkie ustalenie danych wynajmującego nie było łatwe, ostatecznie jednak policja wytypowała podejrzanego. Kiedy informowaliśmy o tym ostatnio, mężczyzna miał zostać przesłuchany. Czy rzeczywiście był to kierowca, który potrącił dziecko i odjechał z miejsca zdarzenia?