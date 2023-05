Toruń. Pielęgniarki w szpitalach. "Praca ciężka, lecz dająca satysfakcję. Zarobki rosną, ale oczekujemy więcej" Małgorzata Oberlan

Branżowe święto pielęgniarek i położnych to okazja, by przyjrzeć się tym pracującym w dwóch szpitalach w Toruniu, a razem jest ich ponad tysiąc! Statystycznie to coraz starsze osoby. W szpitalu miejskim średnia wieku pielęgniarek to 48 lat, a wojewódzkim - 50. To i tak mniej niż średnia krajowa...