Nowy rozkład jazdy PKP: już 5 września pojedziemy pociągami inaczej! Sprawdźcie najnowsze zmiany

W artykule przedstawiamy bezpośrednie połączenia z Torunia Głównego do miast wojewódzkich regionu oraz Sierpca, prowadzone przez przewoźników - POLRegio, Arriva i Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Dodatkowo prezentujemy bezpośrednie kursy pociągami IC do kilku ważnych ośrodków w Polsce.

Toruń Gł. - Bydgoszcz Gł.

W nowym rozkładzie jazdy pojawiły się aż 24 bezpośrednie kursy z Torunia do Bydgoszczy. To o dwa więcej w porównaniu z poprzednim zestawieniem. Między 5 a 10 jest aż osiem połączeń, zaś w popołudniowych godzinach szczytu między 13 i 16 mamy sześć połączeń. Zmiany godzinowe wahają się w przedziale ok. 1-25 minut.