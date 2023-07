Nowy zarządca zaczął działalność w Dworze Artusa. Jest doskonale znany w Toruniu

Centrum Kultury "Dwór Artusa": niełatwe poszukiwania zarządcy

Nowy zarządca Dworu Artusa: w praktyce zacznie działać od nowego roku

- Zarząd nad CK "Dwór Artusa" to dla nas wielkie wyzwanie - mówi Katarzyna Jaworska, szefowa fundacji Biuro Kultury. - Chcemy utrzymać tradycję tej instytucji, mamy wiele swoich pomysłów. Naszą koncepcję zaczniemy wdrażać od 1 stycznia 2024 roku. Zależy nam, by Dwór Artusa oraz dawne filie Domu Muz jeszcze bardziej tętniły kulturalnym życiem.

- Zadbamy o to, by oferta dawnych filii Domu Muz na lewobrzeżu była spójna z propozycjami Dworu Artusa. Wiem, jak jest to ważne, bo mieszkam w tej części Torunia. Co do fundacji Biuro Kultury, to festiwal Tofifest jest jego jedną nogą. Drugą stało się CK "Dwór Artusa" - mówi Dorota Płoska-Grzybowska.