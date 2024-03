Odcinek ulicy Grudziądzkiej w centrum Torunia doczeka się remontu

Remont ulicy Grudziądzkiej planowany jest na odcinku 220 metrów, od Szosy Chełmińskiej do ronda PCK (bez skrzyżowania). W ramach prac zostanie rozebrana stara nawierzchnia i ułożona nowa. Wykonane zostanie nowe oznakowanie poziome.

Wspomniany fragment leży między nowo położoną Szosą Chełmińską i rondem przy PCK i "nie pasuje" do otoczenia. Z jednej jego strony znajdują się siedziby m. in. Banku PKO BP, Studia Florystycznego BSM, Żabki, Metalowego ABC i piekarni Bartkowskich, z drugiej m. in. kawiarni Bread House, Play, Orange oraz Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.