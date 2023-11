Okolice Aqua Toruń. Nowoczesne budynki, a za nim chaszcze

- Niestety, jest to teren prywatny, nie należący do MOSiR-u - wyjaśnia dyrektor Wasilkiewicz. - Widzimy, jak niszczeje i jest miejscem, które upodobano sobie do spożywania alkoholu. Jedyne, co możemy zrobić, to dzwonić na Straż Miejską, ale na dłuższą metę to nie pomaga.