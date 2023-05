Ostrzeżenie! Apteki wycofują te produkty! Kontrole wykazały problemy. Jeśli masz te leki w apteczce, to wyrzuć. Ostrzeżenie GIS

Dlaczego GIF wycofuje leki z aptek?

Uwaga! Krem i maść Elocom - dlaczego są usuwane z aptek?

Powodem, dla których GIF zdecydował się na wycofanie czterech serii leku, jest to, że urząd Inspektorat otrzymał informację od firmy Medizin Sp. z o.o. informację o wykryciu błędów w nadruku informacji na niektórych opakowaniach. Na kremie Elocom odkryto w niektórych przypadkach kartoniki z nadrukiem również Elocom, ale maści. To powoduje ryzyko wprowadzenia u pacjentów stanu niepewności w kontekście tego, że może różnić się to, co kupują od tego, czego realnie powinni oczekiwać po zakupionym produkcie.