Otwarcie parkingów park and ride w Toruniu już z trzymiesięcznym opóźnieniem

- Regulamin zatwierdzony przez Miasto i Radę Miasta Torunia przewiduje kilka opcji biletów i to one sprawiają największy problem. Obserwujemy też, jak to było w innych miastach, dla nich również było to czasochłonne. Robimy wszystko, żeby jak najszybciej uruchomić parkingi, ale będą one udostępnione wtedy, kiedy wszystkie punkty regulaminu będą uwzględnione w systemie elektronicznym - dodaje Malwina Jeżewska.