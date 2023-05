Parki kieszonkowe w Toruniu. Czy Grecja na Rubinkowie i Holandia na Stawkach to dobry pomysł?

"Grecki zakątek" przy ul. Rydygiera na Rubinkowie to niewielki skwer między blokami 4 i 6, w sąsiedztwie pobliskiego parkingu. Przywodzić na myśl Grecję mają m.in. niebieskie donice i zasadzone w nich oliwki. Jak park oceniają mieszkańcy?

"Greckie klimaty", "Zacisze Holandii", "Szwajcarski zakątek" i "Litewska ojczyzna" - to nazwy toruńskich parków kieszonkowych. Skwery mają tworzyć szlak "kulturowo-przyrodniczy" - jak tłumaczą urzędnicy i być miejscem integracji. Czy to się udało, zapytaliśmy mieszkańców.

Obejrzyj wideo: Znamy największą atrakcję Bella Skyway Festival 2023

"Greckie klimaty" przy ul. Rydygiera na Rubinkowie to niewielki skwer między blokami 4 i 6, w sąsiedztwie pobliskiego parkingu. Przywodzić na myśl Grecję mają m.in. niebieskie donice i zasadzone w nich oliwki. - Tak szczerze, to średnio mi się kojarzy z Grecją - mówi o parku pani Kasia, mieszkanka Rubinkowa. - Poza oliwką niewiele jest wspólnego z tym krajem. Myślę, że przydałoby się więcej wyższej roślinności. Ale wydaje mi się, że trzeba dać czas temu, co jest zasadzone i też będzie trochę lepiej.

Na Rubinkowie trochę Aten. A może Rzymu?

Sąsiedzi "greckich klimatów" zwracają uwagę, że park już upatrzyli sobie niestety mieszkańcy, którzy koniecznie chcą swoją wizytę w kieszonkowej Grecji zakończyć z pamiątką. - Dobrze, że jest ten park, ale niestety już ktoś zaczął okradać go. Były posadzone róże, to już pięć krzaków ktoś wziął - ubolewa pan Leon. - Dla nas park jest ładny, ale chyba długo nie wytrwa - przewiduje pani Danuta.

Inny mieszkaniec Rubinkowa, którego spotykamy przy parku kieszonkowym, apeluje z kolei do sąsiadów, by uszanowali wspólne miejsce odpoczynku: - Ogólnie potencjał jest, żeby przyjść i odpocząć, ale przydałby się tu zakaz wychodzenia z psami - diagnozuje. - Z okna widzę, że niektórzy przychodzą z psami i niestety nie sprzątają po nich. No i lampy mogłyby się świecić wieczorem - dodaje.

Trwa głosowanie... Czy parki kieszonkowe to dobry pomysł w Toruniu? Trudno powiedzieć NIE Tak

- Z Grecją państwu się kojarzy park? - pytamy. - My akurat w Grecji nie byliśmy, ale może taki trochę rzymski - zastanawia się pani Danuta. - Tak, prędzej rzymski - przytakuje pan Leon.

Czy rzymski, czy grecki - sąsiedzi są zgodni, że najlepszy byłby zadbany: - Oby tylko nie było dewastowane i będzie w porządku. Na razie mijamy park, gdy przechodzimy obok do sklepu czy do samochodu, ale żeby usiąść na chwilę to jeszcze nie. Ale ogólnie nam się podoba, że coś się dzieje - dodaje pani Danuta.

Justyna park kieszonkowy na Rubinkowie codziennie mija w drodze do pracy: - Mi się naprawdę podoba. Jest uporządkowane wszystko, często widzę, że ktoś sobie tu usiądzie na chwilę. Więcej kwiatów i trawy bym może dodała, żeby było bardziej zielono - ocenia mieszkanka.

Parki kieszonkowe na Stawkach i Wrzosach czekają

O ile mieszkańców Rubinkowa "greckie klimaty" czymś do siebie zdają się przyciągać, tak mniej magnetyczny okazuje się "szwajcarski zakątek" na Wrzosach. Tu spacerowiczów - przynajmniej przed południem, w dzień powszedni - jest dużo mniej niż na wschodzie Torunia. Może szwajcarskie klimaty przy ul. Zagonowej nie trafiają do sąsiadów parku kieszonkowego? Z tym na pewno nie zgadza się pani Gabriela: - Codziennie tu przychodzę. Bardzo mi się podoba ten pomysł. Kiedyś tu tylko pijacy byli, a teraz jest gdzie usiąść, chwilę odpocząć, bardzo fajne. - A czuje się pani tu jak w Szwajcarii? - Nie, ze Szwajcarią na pewno mi się nie kojarzy, ale jest ładnie.

Na spacerowiczów i mieszkańców czeka także park kieszonkowy na Stawkach przy ul. Szuwarów. Ten nosi nazwę "Zacisze Holandii". O tym, że znajdujemy się na skrawku Beneluksu w Toruniu, mają przypominać chodaki i metalowa atrapa roweru. Są też stoły do gry w szachy, ławka multimedialna, z której dowiadujemy się kilku faktów o Holandii czy tablice przedstawiające świat roślin i zwierząt. Tylko mieszkańców brak.

Litwa na Bydgoskim nie wzięła się znikąd

"Litewska ojczyzna" na Bydgoskim Przedmieściu, u zbiegu ulic Matejki i Słowackiego, przypomina o tamtejszych korzeniach wielu mieszkańców Torunia. Więcej dowiadujemy się od mieszkanek, które przyszły obejrzeć park: - W willach w okolicy mieszkało wiele przesiedleńców z Litwy np. profesor Prüfferowa, która tworzyła muzeum etnograficzne. Pamiętam, że w jednej willi mieszkał architekt z Wilna - opowiada pani Magda.

Pani Joanna dodaje, że ukłon w stronę litewskich korzeni to miły gest ze strony pomysłodawców skweru. - Tylko akcenty litewskie są niestety skromne, np. ta Wieża Gedymina jest bardzo mała. Liczę, że może jeszcze jakieś inne symbole będą, żeby park faktycznie bardziej się kojarzył z Litwą - zaznacza. Mieszkanki Bydgoskiego nie ukrywają, że liczą na zazielenienie parku kieszonkowego. - Jak wyrośnie łąka kwietna, to powinno być bardziej zielono, na pewno by się przydało - ocenia pani Magda. - Przy wszechobecnym betonowaniu wszystkiego, każdy skrawek zieleni cieszy, więc nam się podoba ten pomysł - podkreśla pani Joanna.

Parki kieszonkowe w Toruniu. Będą kolejne

Do istniejących parków kieszonkowych mają dołączyć cztery kolejne, w lokalizacjach: przy ul. Szosa Chełmińska/Liceum Akademickie, ul. Sienkiewicza/Gagarina (teren zieleni przy Widelcu), przy ul. Struga Lubicka i Tarnowskiej, przy ul. Chrobrego / Wojska Polskiego. Jak tłumaczą urzędnicy z toruńskiego ratusza, głównym celem parków kieszonkowych jest stworzenie tematycznego szlaku kulturowo-przyrodniczego – z krajoznawczym/geopolitycznym hasłem przewodnim. Mają być miejscem integracji mieszkańców, a także mieć funkcje edukacyjną i przyrodniczą. Kolejne cztery parki mają powstawać w przyszłym roku. Koszt każdego z nich ma nie przekroczyć pół miliona złotych.