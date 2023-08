Śmieciowy problem w toruńskich fortach. Kto się nim zajmie?

Toruń. Zaśmiecony fort II

Niestety to nie fotomontaż, bo sprawdziliśmy na własne oczy, jak wygląda sytuacja w forcie na Rubinkowie. W tamtejszej fosie znajdują się śmieci niemal każdego rodzaju: od butelek, przez meble i opony, po odpady budowlane.

Firmą, która zarządza fragmentem fortu od ul. Leszczynowej jest przedsiębiorstwo Staler, będące hurtownią stali i materiałów budowlanych. Zapytaliśmy Staler o śmieciowy problem w forcie i o to, czy firma ma w planach mu zaradzić, jednak nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Toruń. Forty Twierdzy Toruń są w dramatycznym stanie

Większość z nich jest w prywatnych rękach, co niestety nie sprawia, że są odpowiednio otoczone opieką. - Wyjątkiem jest chociażby fort IV, gdzie właściciele bardzo poważnie podchodzą do renowacji i dbania o to miejsce. Pozostałe przeważnie są w fatalnym stanie: toną w śmieciach, są rozkradane i niszczone - dodaje Lamers.

Toruńskie forty mogłyby być wizytówką miasta, ale od lat niszczeją i są pozostawione złomiarzom czy wandalom. - Kilka lat temu jeden z fortów poważnie zdewastowano. Obciążono wtedy właściciela, który tego miejsca odpowiednio nie zabezpieczył, a powinien, bo jest to zabytek. Skończyło się na absolutnie symbolicznej grzywnie, która i tak nic nie zmieniła. Tak jak było niszczone to miejsce, tak nadal jest - mówi Anna Lamers.

