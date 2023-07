Będą nowe parki kieszonkowe w Toruniu. Zobaczcie - gdzie i jakie?

Park kieszonkowy ma teren o niewielkiej powierzchni od 300 do 5000 metrów kwadratowych. Zyskuje coraz większe uznanie społeczne na całym świecie, jako sposób na tworzenie nowej jakości niewielkich terenów zieleni w przestrzeni miejskiej. W Toruniu poza wymiarem rekreacyjno-wypoczynkowym i estetycznym postawiono przede wszystkim na znaczenie edukacyjne w zakresie adaptacji do zmian klimatu.

Wykonawca, lubelska firma LegeArtis, przygotował wstępne koncepcje zagospodarowania tych terenów zieleni, wraz z wizualizacjami - wypracowane na bazie dotychczasowych wytycznych mieszkańców miasta oraz założeń miasta dostosowanych m.in. do wymogów obecnej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. Są one dostępne na stronie torun.pl. Tym razem zaproponowano Ukrainę, Japonię, Wielką Brytanię i Szwecję. Ewentualne uwagi i dodatkowe propozycje do wypracowanych w toku konsultacji z mieszkańcami koncepcji zagospodarowania, Wydział Środowiska i Ekologii przyjmuje na adres: [email protected] do 20 lipca.