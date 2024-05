Piernikarka i artysta: ich wspólnym dziełem jest ciekawe ujęcie symboli Torunia

Pierniki z symbolami Torunia: zachwyt nad kolorami

To nowa kolekcja tych korzennych wyrobów Igi Sarzyńskiej-Komorowskiej.

- Współpraca z Edgarem Pillem jest dla mnie bardzo inspirująca – mówi Iga Sarzyńska-Komorowska. - Podziwiam go za talent, kreatywność i zupełnie inne spojrzenie na malarstwo. Patrzenie na Toruń oczami Edgara Pilla poprawia nastrój, wzbudza uśmiech i sprawia dużo radości. To jak patrzenie na świat przez różowe okulary. Wszystkie toruńskie symbole stworzone przez Edgara zachwycają kolorami i nietuzinkowym podejściem do tematu. Moim faworytem jest barwny wizerunek Mikołaja Kopernika. Pierniki z ilustracjami Edgara Pilla wzbudzają pozytywne emocje wśród Turystów i mieszkańców i jestem pewna, że będą docierać do najdalszych zakątków Polski i świata.