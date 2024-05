Pierwsza Komunia Święta na Stawkach w Toruniu: przystąpiły do niej dzieci SP nr 14

Pierwsza Komunia Święta w Toruniu: przystąpiły do niej też dzieci ze Stawek

Dziesięciolatkowie z parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, którzy w tym roku przystąpili do Pierwszej Komunii Świętej, to dzieci z położonej w pobliżu parafialnego kościoła Szkoły Podstawowej nr 14. Ta placówka ma w Toruniu najwięcej uczniów. To efekt szybkiego i dynamicznego rozwoju w ostatnich latach Stawek. Znacząco przybyło tu mieszkańców, w tym rodzin z małymi dziećmi. Przede wszystkim przyczyniło się do tego oddanie do użytku nowego mostu przez Wisłę, dzięki czemu osiedle zostało lepiej skomunikowane z prawobrzeżną częścią Torunia.