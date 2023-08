Ratunku! Moje dziecko jest uzależnione od telefonu, gier, internetu... W Toruniu jest terapia na NFZ

Uzależnione od telefonów są już nawet kilkulatki, a nastolatki żyją w wirtualnym świecie

Jednym z najpowszechniejszych, ale na początku najtrudniej zauważalnym dla dorosłych uzależnieniem jest to od telefonu komórkowego. Szacuje się, że co drugie dziecko w wieku do 6 lat używa urządzeń elektronicznych regularnie, a połowa uczniów i studentów jest uzależniona od smartfonów.