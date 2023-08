Gdzie szukać 620 drzew posadzonych w ubiegłym roku przy toruńskim moście? Szymon Spandowski

Przy starym toruńskim moście drogowym w ubiegłym roku posadzono ok. 620 drzew. Sporo, do tego sadzonki były na ogół wysokie. Gdzie tych drzew dzisiaj szukać? Na zdjęciach sprzed kilku miesięcy widać, że były one sadzone przed linią lasu. Teraz niemal do tej linii sięga pas ogołoconego z zieleni terenu.