Prezydent Zaleski ruszył w Toruń. Jakie problemy zgłosili mu torunianie ze Stawek?

Spotkanie prezydenta na Stawkach: pytania o trasę staromostową

Jeden z mieszkańców ulicy 63. Pułku Piechoty pytał o budowę odcinka trasy staromostowej między starym mostem a ulicą Andersa.

Więcej informacji z Torunia i okolic przeczytasz >>>TUTAJ<<<<

- Jestem w stanie zrozumieć, że trzeba zbudować brakujący fragment tej trasy na prawobrzeżu. Czy pan prezydent wie, jakie niespodzianki go czekają na lewobrzeżu? Tu trasa ma powstać w miejscu garaży, pod którymi od lat 60. XX wieku znajduje się wysypisko śmieci. Poza tym samochody będą jeździć bardzo blisko budynków mieszkalnych. Czy ta droga jest potrzebna? - pytał mieszkaniec ulicy 63. Pułku Piechoty.

- W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego od lat jest zarezerwowany teren pod trasę łączącą stary most z ulicą Andersa. To jedyne rozwiązanie zapewniające połączenie miasta z węzłem Toruń Podgórz, który do 2027 roku ma powstać na trasie ekspresowej S10. Rozwiązanie w postaci wprowadzenia ruchu w ulice Poznańską i Drzymały nie wchodzi w grę. To nie będzie tania inwestycja. Na pewno będą potrzebne ekrany wzdłuż nowej ulicy, przeniesienie miejsc parkingowych, odszkodowania. Musimy jednak tę inwestycję zrealizować odpowiadał prezydent Zaleski.