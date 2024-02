Ulica Relaksowa pełna znaków. Prezydent Torunia ze współpracownikami odwiedził Czerniewice

Wieczorami człowieku radź sobie sam

Na czym polega wykluczenie komunikacyjne?

Sytuacja ma się nieco poprawić, gdy autobusy MZK zaczną kursować do Ciechocinka. Będą one jeździły przez Czerniewice.

- Chodzi o to, że po godz. 18 te autobusy jeżdżą jeden po drugim - odparła mieszkanka Czerniewic. - Poza tym one kursują teraz jak w szczytowych momentach pandemii. Ludzie zostali zmuszeni do tego, aby korzystać z prywatnego transportu. Po godzinie 18 wszyscy tutaj muszą sobie transport organizować sami.

Gdzie są wytyczne na temat utrzymania zieleni?

Czy właściciele ogródków działkowych mają powody do obaw?

Skoro już o planach mowa, to do 2025 roku gmina powinna ogólny plan zagospodarowania terenu. Ma on zastąpić miejscowe plany zagospodarowania. Jeden z mieszkańców zapytał, czy w związku z tym jakieś powody do obaw powinni mieć właściciele ogródków działkowych.