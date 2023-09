Podniebne triki pod balonem! Tłum na plenerowym spektaklu na cześć Mikołaja Kopernika

Francuska grupa Cirque Inextremiste przyjechała do Torunia na zaproszenie Toruńskiej Agendy Kulturalnej. To kolejny element obchodów 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.

Cirque Inextremiste w Toruniu: niesamowite triki pod balonem

- "Exit" to chyba największy spektakl, jaki mamy w repertuarze. Można się doszukać odniesień do kultury, chociażby do filmu „Lot nad kukułczym gniazdem”. Jedna ze scen w naszym spektaklu nawiązuje do filmu Milosa Formana bardzo mocno. Odniesienia kulturowe chcemy podnieść na wyższy poziom dotyczący tego, co dzieje się we współczesnym świecie. Mamy coraz więcej niepokojów społecznych i różnic klasowych. Chcemy, żeby publiczność otworzyła oczy i nie dała sobie wmówić, że ten obcy jest tym złym - mówi Yann Ecauvre z Cirque Inextremiste.