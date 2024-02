Podniesiony stan Wisły w Toruniu. Czy mieszkańcy powinni obawiać się zalania?

Czy Toruniowi grozi zalanie?

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych z górnej części dorzecza na Wiśle od zbiornika Włocławek-Tczew przewidziano wzrosty stanu rzek z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Wydano ostrzeżenie hydrologiczne, które obowiązuje do 13 lutego br. do godz. 23.00 i dotyczy zlewni z terenu miasta Torunia oraz powiatu toruńskiego, czyli Dolnej Wisły (zlewnia od zbiornika Włocławka do Torunia oraz zlewnia od Torunia w kierunku Tczewa).