Stan pogotowia przeciwpowodziowego w Toruniu. Wody w Wiśle wciąż przybywa!

Stan ostrzegawczy został przekroczony

– Mamy do czynienia z dotarciem do Torunia wód, które przekroczyły w nocy z 11 na 12 lutego poziom, który powoduje konieczność stanu pogotowia przeciwpowodziowego – mówił prezydent Michał Zaleski.

Stan Wisły na niedzielny wieczór (11 lutego) przekroczył stan ostrzegawczy 530 cm, a w poniedziałek (12 lutego) podniósł się do 543 cm. Przybieranie wody w rzece zaczęło niepokoić, dlatego na terenie Gminy Toruń obowiązuje stan pogotowia przeciwpowodziowego. We wtorek (13 lutego) Toruński Zespół Zarządzania Kryzysowego podsumował aktualne zagrożenie powodziowe.

– Wprowadzono pierwszy etap, czyli informowanie o tym, co może przynieść dalszy wzrost wody w Wiśle – podkreślał Michał Zaleski. – To nie jest etap działań w pełni ratunkowych.

We wtorek Wisła utrzymała swój poziom wód na wysokości 540 cm, czyli identycznie, jak dnia poprzedniego. Jest to 10 cm powyżej granicy ostrzegawczej, jednak aby został ogłoszony stan alarmowy, brakuje jeszcze ponad metra. Wisła musiałaby wówczas osiągnąć stan wód na wysokości 650 cm. Tereny zalewowe są monitorowane każdego dnia. Patrole prowadzi głównie straż miejska, która jest w kontakcie z mieszkańcami terenów zagrożonych. Dokładnie sprawdzono tereny objęte możliwością zalania. Nadzorowano m.in. ogrody działkowe na Rudaku, przy ul. Przybyszewskiego, a także Kaszczorek. Sprawdzono także przystań AZS, która została wypełniona wodą.

Ewentualne przygotowania na powódź

Czy miasto przygotowane jest na ewentualne zalanie? Toruński Zespół Zarządzania Kryzysowego poinformował, że miasto przygotowane jest na taką możliwość. W gotowości czeka 50 tysięcy worków z piaskiem. Zostały one dokładnie sprawdzone. Ponadto Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania przygotowane jest do dostarczania piasku na tereny, które należy chronić przed zalaniem. Miasto wykonuje także czyszczenia wpustów, szczególnie w rejonie wiaduktów przy ul. Armii Krajowej oraz przy ul. Kujawskiej, gdzie najszybciej podchodzi woda. Czyszczone są także wpusty kanalizacji deszczowej. Ponadto został przygotowany także sprzęt do ewentualnego zamknięcia wjazdów pod wiadukt.

Prognozy na najbliższe dni

Sytuacja wody w Wiśle zależna jest nie tylko od opadów atmosferycznych czy napływających wód roztopowych, lecz także od tego, ile litrów wody opuszcza zaporę we Włocławku. Prognozy na najbliższe dni, które oszacował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wskazują, że w przeciągu kolejnych 5 dni mają być przelotne opady, co także może przełożyć się na wzrost stanu wód w Wiśle w Toruniu.

– Na poziom stanu rzeki Wisły mają także wpływ dwa punkty w Polsce, czyli stan wody Wisły w Zawichoście oraz w Kępie Polskiej. Są to mierniki fal, które mogą dotrzeć do Torunia – podkreślił Marcin Lutowski, dyrektor Wydziału Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia. – Jeśli chodzi o Zawichost, to zawsze w ciągu 5 dni wyższy poziom wody dociera do Torunia. A jeśli chodzi o Kępę Polską, to w ciągu 1,5 dnia.

W Zawichoście stan alarmowy na wtorek, 13 lutego został przekroczony o 4 cm, a w Kępie Polskiej, która mieści się między Włocławkiem a Płockiem, stan przekroczono o 47 cm. Wszystko to pozwala przypuszczać, że na chwilę obecną zagrożenia powodziowego nie ma, a pułap 650 cm nie zostanie przekroczony. Kolejne posiedzenie Toruńskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego odbędzie się dopiero kiedy woda zbliży się do stanu 650 cm. Czy istnieje taka możliwość w nadchodzących dniach? Jak podkreślił Zaleski, w tej chwili powodów do obaw nie ma, lecz należy zachować ostrożność i zgłaszać każdy niepokojący sygnał do straży miejskiej (986) bądź na numer dyżurny Toruńskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (56 611 93 10).