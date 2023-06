Podwyżka opłat za wywóz śmieci w Toruniu! O ile i od kiedy będzie obowiązywać?

Nowe stawki za wywóz śmieci w Toruniu: jakie są powody podwyżki?

Wspomniane wyższe koszty gospodarki odpadami pojawiły się w zakładzie ich unieszkodliwiania w Toruniu. Przede wszystkim jednak od początku roku obowiązują wyższe opłaty za toruńskie śmieci dostarczane do spalarni w Bydgoszczy. Wokół nich przez kilka miesięcy trwał spór między miastami. Ostatecznie doszło do porozumienia, w czym pomógł specjalnie powołany mediator.

Władze Torunia tłumaczą podwyżkę koniecznością dostosowania poziomu opłat do realnych kosztów gospodarki odpadami w mieście. Te wzrosły, więc stawki za wywóz śmieci nie mogą być na poziomie obowiązującym do końca czerwca.

Jak wyjaśniały władze Torunia, w efekcie porozumienia z prawie 19 mln zł do nieco ponad 26 mln zł wzrosną roczne koszty dostawy śmieci z wysypiska przy ulicy Kociewskiej w Toruniu do bydgoskiej spalarni. W tej różnicy kryją się koszty transportu. Od 1 stycznia Toruń musiał je wziąć na siebie. To dokładnie 166,58 zł za tonę śmieci dowiezionych do spalenia. To dla Torunia i tak korzystne rozwiązanie. Gdyby spalarnia nadal naliczała opłatę według komercyjnych stawek, roczne koszty dostawy śmieci wyniosłyby nie około 26 mln zł, ale 32,5 mln zł. W efekcie podwyżka za wywóz śmieci z zabudowy jedno- i wielorodzinnej w Toruniu musiałaby być większa, ponad stawkę 20 złotych, która zacznie obowiązywać 1 lipca.