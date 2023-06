Toruń. Jaka kara za kradzież 750 tys. zł ze szkoły na Bażyńskich? Koniec procesu księgowej i dyrektorki

Zobacz wideo: Co zrobić ze zwierzęciem przed wyjazdem na urlop?

30 maja Sąd Okręgowy w Toruniu zakończył proces byłej księgowej i byłej dyrektorki szkoły przy ul. Bażyńskich w Toruniu (obecnie to SP 10, a w czasie kradzieży był to ZS 7). W latach 2005-2017 zniknęło z placówki ok. 750 tys. zł.

Obie oskarżone kobiety na ostatniej rozprawie stawiły się w sądzie. Towarzyszyli im adwokaci. Mowy końcowe wygłosili: przedstawiciel oskarżającej Prokuratury Okręgowej w Toruniu oraz obrońcy Magdaleny K. i Anny M. O co wnosili?