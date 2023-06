Kąpieliska wokół Torunia. Kiedy ruszy sezon, jakie będą atrakcje i ile kosztuje wejście?

Do dyspozycji w wakacje będzie również plaża nad jeziorem w Osieku nad Wisłą w gminie Obrowo.

- Plaża jest ogólnodostępna - mówi Joanna Zielińska, zastępca wójta gminy Obrowo. - Wyczyściliśmy już teren, dokupiliśmy kilka elementów infrastruktury. Gmina w tym roku zadbała o to miejsce dodatkowo, bowiem z projektu unijnego Miejsca aktywności młodzieży, zakupione zostały przebieralnia, dwie wiaty, stojaki na rowery, stół do gier planszowych, komplety stołów i ławek, kosze na śmieci. W planach mamy boisko do piłki siatkowej oraz elementy placu zabaw do zabawy dla dzieci. Sezon rozpocznie się 24 czerwca.