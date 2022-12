Pokaz sprzętu i strzelanie z okazji Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii [ZDJĘCIA]

Pokazy strzeleckie na poligonie w Toruniu

Krótki rys historyczny wojsk rakietowych i artylerii

Rodowód wojsk rakietowych i artylerii sięga już czasów starożytnych, do dysponującej machinami miotającymi artylerii przedogniowej. Wykorzystywane były one w czasie oblegania i obrony twierdz, a mniejsze także na polu bitwy. W XIV wieku na polu walki pojawiły się bombardy, czyli pierwsze działa ogniowe. Ich obsługą, montowaniem i użyciem zajmowali się rzemieślnicy. Były to swoiste świadczenia osobowe na rzecz wojska. W XVI wieku wykorzystywane w bitwach działa stały się lżejsze, a artyleria uzyskała status osobnego rodzaju wojsk. Żywiołowy rozwój artylerii nastąpił w XIX i XX wieku. W okresie I wojny światowej 75 proc. wszystkich strat było następstwem ognia artylerii. W tym czasie pojawiły się również jednostki artylerii przeciwpancernej i przeciwlotniczej, a w II wojnie światowej artylerii rakietowej. W okresie powojennym zaczęto przystosowywać artylerię do strzelania pociskami atomowymi. W tym też czasie ukształtowały się współczesne wojska rakietowe. Wraz ze wzrostem zagrożenia z powietrza, z artylerii, jako osobny rodzaj wojsk, wydzielono wojska obrony przeciwlotniczej.