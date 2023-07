Policjanci z Torunia świętowali jubileusz. Były awanse i ciepłe słowa

Policja Państwowa powstała 104 lata temu. Formalnie Święto Policji przypadło w miniony poniedziałek, uroczyste obchody w Toruniu zaplanowano jednak na piątek. Pierwotnie miały się odbyć na Rynku Staromiejskim, ale ze względu na padający deszcz przeniesiono je do Domu Artusa.

Fundament bezpieczeństwa

- Dzisiejsza uroczystość to okazja na docenienie codziennej, ciężkiej służby policjantów - powiedział Mariusz Gaik, komendant miejski Policji w Toruniu. - Wy, funkcjonariusze, jesteście fundamentem naszego bezpieczeństwa. To właśnie wasza determinacja i poświęcenie na rzecz innych sprawiają, że mieszkańcy powiatu toruńskiego mogą spać spokojnie, za co chciałbym wyrazić słowa uznania i podziękowania. Awanse są zwieńczeniem waszego oddania służbie. Dziękuję też wszystkim instytucjom i organizacjom, które od lat wspierają działania na rzecz bezpieczeństwa obywateli.